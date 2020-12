Agresión-colectivo-chofer-autobuses Neuquén.jpg Gentileza

Néstor, el chofer agredido, terminó siendo atendido a las tres de esta madrugada. Por su afección debe ser aguar la consulta de un oftalmólogo.

“Esta no es la primera vez que tenemos que ver que por el carril exclusivo del transporte público del Metrobús anda gente en patineta, caminando, en bicicleta o incluso con carritos de bebé. Me pregunto qué hubiese pasado si no me funcionaban los frenos. Hubiese sido una desgracia porque un colectivo de este porte, por más que circulamos a 40 km/h, no alcanza a frenar como lo hace un auto”, aseguró Néstor.

Dijo que el joven andaba con su patineta por el carril del transporte público, le tocó bocina para que se apartara. Pero cuando llegó al semáforo de calle Colón, lo estaba esperando y al pasar el colectivo le arrojó la patineta para agredirlo.

“Lo vi venir y aparté un poco la cara, pero igual me alcanzó. Siempre que les tocamos bocinas se enojan, te insultan, cuando es por donde nosotros tenemos que circular, no es una ciclovía o calle para peatones. Tiene que haber mayor presencia de inspectores municipales, tienen que ser sancionados porque en cualquier momento puede pasar una desgracia y los responsables vamos a terminar siendo nosotros”, enfatizó Néstor.

Aclaró que este joven no cruzó al carril de los colectivos, sino que lo estaba usando para deslizarse con la patineta. “Tengo cuatro pasajeros como testigos. Esto, no es que pasa sólo por la tarde, sucede a toda hora”, se lamentó el chofer.