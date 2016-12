Acusan a Bastonero de prometer trabajo a cambio de sexo

Una joven neuquina denunció que un conocido estafador de Cipolletti ofrecía trabajo a cambio de sexo. El hombre se defendió pidiendo “que la Fiscalía investigue”.

En declaraciones a LU5, una mujer comentó que en junio pasado fue citada por Oscar Alfredo “Pequi” Bastonero, quien le ofreció una oportunidad de trabajo como secretaria o empleada doméstica.

Bastonero es conocido en el ambiente judicial por tener en su haber varias causas por estafas y hasta una condena por hechos cometidos en Cipolletti, Roca y otras ciudades del valle.

La afectada detalló lo ocurrido: “Primero me dio una dirección de una oficina que no existía, al lado de la Catedral (en pleno centro de la capital neuquina) y luego me citó en un lugar que era como un hotel residencial, en la calle Ignacio Rivas”.

Al llegar, la joven notó que no era una oficina sino una puerta a la que le seguía una escalera que llegaba hasta unas habitaciones. Allí, el hombre le habría dicho que si quería el trabajo, primero debía tener sexo con él.

“Me fui del lugar indignada y le dije que no me daba con esas cosas. Estaba ilusionada con el trabajo porque tengo dos hijos y le había contado a varias personas”, comentó la mujer, quien luego realizó la denuncia en una Fiscalía de Neuquén.

Amenazas

La víctima contó que luego de la tensa situación recibió amenazas por parte de Bastonero, quien la intimó a eliminar las publicaciones en las redes sociales donde ella lo acusaba de intento de abuso sexual.

Bastonero respondió a la acusación sin despejar las dudas. El hombre, quien dice manejar un merendero y trabajar con el gobierno provincial neuquino –cosa que fue desmentida–, pidió que lo investiguen por la denuncia y aseguró con un dejo de sarcasmo: “Por abuso sexual o violación yo entiendo otra cosa”.

Antecedentes

En julio lo habían apresado

Bastonero se hizo conocido en el valle por múltiples denuncias de estafas y extorsiones a comerciantes y empresarios, que derivaron en numerosas causas. En algunas fue absuelto, pero cuenta también con condena por algunos casos. En julio de este año, la Policía de Neuquén lo apresó por una presunta estafa a familias que aportaron dinero para comprar tierras y no consiguieron nada. Según los investigadores, habría recolectado 400 mil pesos.