Acordaron la vuelta del transporte a casi todas las escuelas

A una semana del paro de transporte, la Provincia llegó a un acuerdo con la empresa Mary Bunter y solucionó gran parte del problema del transporte escolar.

Sin embargo, no hubo arreglo con la firma Alessiani, por lo que la Escuela 285, el Jardín 99, la 142 de María Elvira y el CEM 35 continúan sin clases. “Hay alrededor de 100 chicos que siguen sin poder ir a la escuela”, manifestó Pablo Krahulec, dirigente de Unter Cipolletti.

Ayer por la mañana cientos de chicos retomaron las clases luego de una semana turbulenta sin transporte, ya que la empresa Mary Bunter aceptó la propuesta del Gobierno de ir saldando la deuda por partes. “Estamos bien, esto nos afectaba a todos y trabajamos en conjunto con la Provincia para solucionarlo”, expresaron desde la firma. Sin embargo, Transporte Alessiani, también afectado, no reanudó el servicio.

Desde Unter continúa el reclamo ya que el año está llegando a su fin y se dificulta la evaluación de aquellos chicos que no pueden asistir. “No podemos ir casa por casa a dictar contenidos. Los únicos habilitados para eso son los maestros hospitalarios y sólo en caso de que se enferme un alumno, el cual no es el caso”, declaró Krahulec.

El dirigente gremial aseguró que desde el Consejo de Educación no brindan información acerca de la situación: “No hay predicciones de nada. El ministerio siempre fue la nada absoluta”. Y aseguró que para que actúe siempre hay que presionarlo ante la Justicia: “Lo correcto sería no tener que llegar hasta esta alternativa pero muchas veces no queda opción”, expresó.

El gremio analiza presentar otro recurso de amparo por la falta de transporte y Krahulec sembró la duda sobre el destino del dinero para pagar el servicio: “No sé porqué la Fiscalía no actúa de oficio y empieza a investigar qué pasó con esa plata”, manifestó.