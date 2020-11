A Urcera lo tocaron de atrás y cerró un finde para el olvido

No hubo revancha para José Manuel Urcera en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, sino todo lo contrario. El cipoleño no pudo completar una vuelta y cerró un fin de semana para el olvido, después del abandono por la rotura de una goma en la carrera del sábado. Lo positivo, más allá de los resultados, fue el rendimiento del Chevrolet Cruze, que le permitió ser protagonista de la doble fecha del Súper TC2000.

El cipoleño logró mantener el auto en pista, pero se puso de costado y Julián Santero no pudo eludirlo y le dio otro golpe. Los dos quedaron fuera de carrera. La maniobra en la primera curva también condicionó las carreras de Leonel Pernía, Bernardo Llaver y Matías Milla, obligados a levantar o pasar por el pasto para no chocar.

"Me choca Canapino y después me rompe el auto Santero, que entiendo que no me pudo esquivar", dijo Ucera al llegar a boxes. El cipoleño, recién bajado del auto, no opinó si la maniobra debía ser sancionada. Los comisarios deportivos, en tanto, consideraron que fue un toque de carrera.

"Entiendo que no me vio. Venía lanzado de la largada y no pude hacer nada para evitarlo", expresó Canapino tras la carrera.

Sin las roturas de neumáticos del sábado, la carrera tuvo menos cambios en la clasificación. Rossi mandó de punta a punta para hacer doblete en el Cabalén y escaparse en la punta del campeonato. Canapino achicó la diferencia sobre el final, pero no tuvo chances de intentar el sobrepaso. Ricardo Risatti completó el podio.