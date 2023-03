A los 85 años, murió el cómico argentino Tristán

Tristán había ingresado al centro de salud hacía algunas semanas con dificultades respiratorias. El actor vivía desde hacía algunos años en un hogar de ancianos y no podía caminar producto de un accidente en 2019. Su salud se deterioró durante la pandemia por un cuadro de coronavirus y más adelante, tuvo una descompensación, a principios de 2021.

Su carrera artística comenzó en 1964 con el Club del Clán, y luego protagonizó una gran cantidad de películas junto con Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez, Juan Carlos Altavista y Juan Carlos Calabró.

Entre sus recordados filmes se destacan Camarero nocturno en Mar del Plata, Las minas de Salomón Rey, Mingo y Aníbal en la mansión embrujada y Enfermero de día, camarero de noche.

Tristán: De mozo a dueño del bar - Polémica en el Bar

Su gran aparición en la pantalla grande, lo llevó a la televisión, donde se destacó por su personaje en Polémica en el bar. Sin embargo, el reconocimiento le llegó en 2015 cuando ganó el premio Martín Fierro a Mejor Actor de reparto por su papel en la serie Historia de un clan.

HISTORIA DE UN CLAN- PROXIMAMENTE

Durante 49 temporadas hizo teatro con participaciones en diferentes géneros, destacándose principalmente la revista. Su debut se produjo en 1968 con Secretíssimo... shhh!, y su despedida fue en 2017 en Culpable por error.

Nacido en Pergamino, Tristán comenzó a trabajar a los 10 años, cuando falleció su padre, y debía ayudar en una casa. Fue panadero, lavacopas, vendedor en un bazar, encargado de mostrador y mozo en el bar Tokio su ciudad natal, donde nació su personaje de camarero atolondrado que se le caían las copas. “Fue una tarde atendiendo el bar que me resbalé con un carozo de aceituna. No sabés el porrazo que me di”, contó.

En la década del '50, un adolescente Díaz Ocampo, comenzó a trabajar en radio con el programa Farandulandia de Aldo Cammarota, luego fue presentador de las orquestas de tango de su pueblo, y en los '60 se mudó a Buenos Aires, donde comenzó su carrera como actor.

Tristán tuvo cinco hijos, José (que falleció a los siete meses y medio), Federico, Victoria y Hernán Rado (Hijo del corazón del humorista).