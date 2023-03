A dónde se fue de vacaciones Julián Álvarez con su novia tras la aparición de su profe de inglés

El presente de Julián Álvarez es totalmente una incógnita para todo el mundo del fútbol, figura de la Selección Argentina campeona del Mundo, Guardiola sigue sin tener en demasiada consideración al ex River, que cada vez que tiene minutos rinde con goles y asistencias. Por eso, luego de otro partido de la Premier League en donde no pudo disputar ni un minuto, la Araña decidió despejar la cabeza con un viaje.

Lo cierto es que la ternura que tiene Julián Álvarez por su novia, no es acompañada por sus fanáticos, que no ocultaron el enojo que tienen por Emilia Ferrero, desde que se viralizó un video en donde la joven retaba a unos niños que querían sacarse una foto con su pareja.

Julián Álvarez Novia vacaciones 1.jpg

“Le doy like pero con la peor de las ondas”, “Tengo que impedir esa boda”, “¿Te reta si no subís fotos?”, “Sorry, pero no me gusta esa chica para vos”, fueron algunos de los comentarios que le pusieron en otra foto que compartió en la nieve junto a su novia.

En cambio, otros hicieron referencia a su profesora de inglés, la cual se hizo viral en los últimos días por su gran belleza, luego que compartiera una foto junto a La Araña. “Una pregunta, ¿es la profe de inglés de Julián?”, “Es por la profe de inglés ahora por 1 semana tiene que subir todos los días fotos con ella”, “Aguante la profe de inglés”, fueron algunos de posteos de sus seguidores refiriéndose al tema.