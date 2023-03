Zaira Nara dio la cara y firmó por qué no blanquea con su novio millonario y polista

Zaira Nara sobre Facundo Pieres.mp4

Pese a la respuesta, el periodista se mantuvo firme en su afán por averiguar más de la relación. “¿Pero digo, hubo una reunión con Pieres?, porque estaba jugando él”, insistió. Sin embargo, ella se mostró impermeable: “Viste que yo no hablo de mi vida privada”.

Seguido de esto, el notero consultó por una foto que ella subió a sus redes sociales desde Miami, en la cual se la puede ver cercana a la joyería Tiffany. Debido a que este es un local en el que las celebridades suelen comprar anillos de compromiso, fue inevitable la consulta al respecto. “Me saqué una foto caminando por ahí. Atrás estaba ese local, pero porque todos los locales de ahí eran muy lindos. Te digo la verdad, si me gusta un anillo me lo compro yo. No necesito que nadie me compre nada”, mencionó haciendo alusión a que no necesita de nadie.

Antes de cansar a la entrevistada con sus preguntas, el periodista decidió ir al hueso: “¿Por qué no se blanquea? Porque ya se los vio juntos”. A lo que Zaira Nara respondió: “Yo a los únicos que les rindo cuentas es a mis hijos, a la AFIP, porque soy una persona muy prolija, y te diría que a nadie más”.

De esta manera, jugando con la ironía, Zaira Nara decidió evadir todo tipo de consultas respecto a su relación con Facundo Pieres y los motivos por los que aún no se decide a blanquear este amorío reciente.