Zaira Nara dijo como reaccionaría si está cara a cara con la China Suárez

Durante mucho tiempo, se especuló sobre cuál sería la reacción de Zaira si se diera la oportunidad de cruzarse cara a cara con la China, con quien comparte su círculo de amigos. Pero la ex de Jakob Von Plesesen suele mantener el perfil bajo y no ha hecho hasta ahora declaraciones al respecto.

Zaira Nara habló de su relación con la China Suárez.mp4 En Socios del Espectáculo Zaira Nara reveló cómo se lleva con la China Suárez tras el Wandagate.

Sin dudarlo, Zaira respondió con tranquilidad "todavía no me la crucé en ningún lado, pero a mí me cuesta pelearme con la gente. Si la veo va a estar todo bien, seguro". También aclaró que su relación con la China nunca fue de una amistad profunda sino más bien circunstancial. "Nunca fue de mi grupo íntimo de amigas, pero teníamos muy buena relación porque era muy amiga de amigas", declaró.

La modelo también reconoció que esta enemistad no es algo que le quite el sueño. Dijo que ahora que se separó está enfocada en sus hijos y su trabajo y no se distrae en este tipo de conflictos. Aunque por lo visto, sí mantiene el rencor por las acciones de la China, que derivaron en el divorcio de las dos hermanas, Por eso, aclaró con seguridad que su vínculo no iría más lejos que el saludo de cortesía. "Soy una persona muy respetuosa, si la veo la saludaría, pero no me pondría a tomar mate", confió la morocha.