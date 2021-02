Yanina Latorre, varada en Miami: "Hace un mes que vivo en dólares, es dramático"

Embed

“Ya me quiero volver. Hace un mes que vivo en dólares, es dramático. Voy a tener que laburar el triple para pagar la tarjeta”, sentenció en diálogo con sus compañeros de LAM.

“En el momento que me indigné, Ángel (De Brito) me dijo que disfruté unos días más... Conseguí para este miércoles, espero que no me llegue un mail...”, señaló, para luego agregar: "Para no quedarme sola le cambié el billete a (su mamá) Dora. Estamos en aerolíneas diferentes. Me cancelaron a mí, pero a ella no. Entonces llamé y la pasé para otro día”, explicó.

Por último, contó que su madre ya recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, luego de la polémica que se generó en torno a este tema.

“La segunda dosis es mas rápido... Dora no tuvo fiebre, dolor en el brazo, nada”, señaló Yanina. “Yo entiendo que ella está inmunizada por un año. Mamá no tuvo miedo, hay que tener esperanza”, subrayó.