Willy Ferreyra le dio vida a La Amistad

El combinado cipoleño no cumplió con el objetivo de sumar los tres puntos en casa, pero superó grandes adversidades, como la de quedar con un jugador menos a los 23 minutos del complemento y terminar el partido con nueve hombres en cancha por otra tarjeta roja a Emanuel González.

La Amistad unión Antonio Spagnuolo

A La Amistad le costó demasiado descifrar cómo llevar peligro al arco de Emiliano Cognigni. Pero en el segundo tiempo, el partido tuvo un giro y se abrieron los espacios para el equipo de Gustavo Noto.

A través de la pelota parada, los cipoleños tuvieron las mejores oportunidades. A los 3 minutos, tuvo una chance clara. Tras un excelente centro de Fernando Fernández, el central y capitán Luciano Vargas cabeceó apenas desviado. Y a los 8, le anularon un gol a Alexis Esparza por posición adelantada, que todo el conjunto local reclamó que fue inexistente.

La expulsión de Vargas se dio por doble amarilla a los 23. Lo cierto es que La Amistad hizo que no se sienta el hombre menos y tres minutos después, tuvo otra chance clarísima: cuatro intentos dentro del área chica, hasta que la pelota quedó en manos de Cognigni.

A los 44, Deliso, quien en soledad se las arregló para complicar a la defensa local, recibió dentro del área y a espalda del arco, y cuando intentó girar lo agarraron. El árbitro Emiliano Peralta no dudó en cobrar penal. El resto es sabido, apareció la jerarquía y experiencia de Ferreyra y en la zona 8, los cipoleños siguen dando pelea.

Ferreyra: "Por suerte no cambió de palo"

“Fue un partido raro, hicimos todo el desgaste para ganarlo, hicimos un gol que no nos cobran, después la expulsión… la verdad que es muy raro que de local te cobren todas estas cosas. Por suerte en esa última jugada pude contener el penal y seguimos con vida”, expresó Guillermo Ferreyra, referente desde hace años en La Amistad.

El arquero contó por qué decidió tirarse hacia el paño izquierdo en penal a los 46 minutos del complemento: “En el partido de Allen nos habían cobrado un penal y lo había pateado el mismo jugador. Por suerte no cambió el palo y tuve la fortuna de acertar”.

Sin duda, el empate no era el resultado que esperaba La Amistad. “Estamos tristes porque no sumamos los tres puntos, pero seguimos punteros, con vida, ellos juegan primero (Unión recibirá a Catriel), vamos a jugar con el resultado puesto y creo que estamos bien”, sostuvo el arquero.

Carou: "Lo teníamos para ganar con el penal"

Daniel Carou se lamentó por la oportunidad que dejó pasar Unión. Apenas terminó el partido y con la bronca por los dos puntos que no sumaron, aseguró que el empate de visitante “no sirve”.

Dani Carou Unión Allen El Dani Carou le dio claridad a Unión.

“Lo teníamos para ganar con el penal, pero nos vamos con ese sabor amargo, teníamos ese penal clarísimo para llevarnos los tres puntos a casa, faltando cinco minutos; pero bueno, antes que nada, nos llevamos un punto”, sostuvo.

El volante creativo valoró el trabajo que hizo Unión en Cipolletti. “En la semana planteamos el partido que salió hoy. Era importante el trabajo defensivo que teníamos que hacer acá para contrarrestar el juego ofensivo que tiene La Amistad, por suerte nos salió bien y nos vamos con el arco en cero que era lo que veníamos a buscar”.

Moscone bancó a Deliso: "Nos ha dado muchas satisfacciones"

Por su parte, el entrenador de Unión, Gianni Moscone, aseguró que “es un punto importante”. “Sabíamos que La Amistad iba a ser fuerte de arriba, que con la pelota parada nos podía hacer mucho daño, no tanto en el juego porque lo tuvimos bien contenidos. Ellos tienen mucha altura, gente de jerarquía y nosotros tuvimos la oportunidad en el penal, no lo pudimos convertir, pero Deliso nos ha dado muchas satisfacciones y esto puede pasar. Lo importante era rescatar algo, no irnos con las manos vacías y este punto sirve para lo que resta”, expresó.

Este martes, Unión juega el último partido de la fase de grupos y tiene la obligación de ganar para llegar con chances a la última fecha. “Se viene una final como todos los partidos, lo jugamos de local donde tenemos que ser protagonistas, tenemos que ganar los tres puntos y después esperar cuando quedemos libre. Se va a definir en la última fecha”, sostuvo.