En diálogo con radio La Super, el gobernador criticó al intendente Soria por la falta de acción en la lucha contra el narcotráfico y aseguró que “hay temas que no admiten deslices".

Agregó que en las problemáticas sociales o de seguridad no se trata de echarle la culpa al otro, sino de resolverlas. "Cuando uno encuentra un líder político local que le da lo mismo que haya o no droga, en realidad no le interesa la sociedad”, cuestionó.

Weretilneck dijo que cuando fue intendente de Cipolletti lochó fuertemente contra los narcotraficantes, arriesgando la vida y la de su familia, haciendo alusión al clan Montecino, y que pudieron apresarlos.

“Yo no admito que un intendente no tenga compromisos en la lucha contra la droga. Si los narcos avanzan sobre la sociedad roquense y el intendente no hace nada, hay algo que no funciona”, sostuvo.

Weretilneckl también cuestionó a la diputada nacional maría Emilia Soria y opinó sobre la polémica foto de la funcionaria con Pablo Montecino. “Cuando veo en las redes sociales a la diputada sacándose una foto con el jefe de un clan narco y estafadores de auto de Cipolletti, digo, epa, qué está pasando acá”, concluyó.

Embed A pesar de la nula colaboración y las trabas del intendente Soria, vamos a seguir trabajando para meter presos a los que venden droga en Roca. #RioNegroSinDrogas — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) 22 de diciembre de 2017

LEÉ MÁS

Weretilneck dijo que Soria pone trabas en causas por drogas