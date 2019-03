Weretilneck: "Los partidos nacionales no se pueden quedar con los sueños rionegrinos"

acto juntos fernandez oro

El líder del oficialismo aseguró que el proyecto no perderá fuerza. "La diferencia con los proyectos personalistas es que por más que yo no sea candidato, hay mujeres y hombres que van a continuar este trabajo. La identidad de una provincia no depende de una persona. Hoy, a pesar de la impotencia y la bronca, y de sentirnos ultrajados, tenemos que sacar la fuerza que tenemos los rionegrinos", manifestó.

"Es un día difícil, pero no para dramatizar. Tengo las ganas y los proyectos, pero siempre por arriba de las personas hay un interés general y es cuidar a la provincia. Quieren instalar un proyecto de autoritarismo, soberbia y violencia. Y que obedezca a Buenos Aires. Y nosotros tenemos que decirles que no. Los dos partidos nacionales no se pueden quedar con los sueños rionegrinos. Y la única forma de hacerlo es el 7 de abril con nuestro voto", concluyó.