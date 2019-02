Weiner y Opazo, la dupla que ya anduvo e ilusiona

Lo cierto es que una dupla que ya funcionó en el Capataz puede reeditarse, con el grato recuerdo que dejó en la mejor campaña de Cipolletti de los últimos años. Sí, porque ambos fueron protagonistas estelares en la temporada 2016/2017 en la que Cipolletti llegó a semifinales y cayó por penales con Gimnasia de Mendoza. De hecho, conformaron la delantera titular en ambos partidos (Germán marcó un gol en la ida y convirtió un penal en la vuelta).

El Monito aportó su cuota goleadora a lo largo de ese certamen (cuatro tantos e hizo otros dos por Copa Argentina 2017). Luego partió a Newell’s y de ahí fue cedido a San Martín de San Juan, antes de emprender el regreso a préstamo a su amado Cipolletti desde la Superliga.

A la hora de hablar de estadísticas, el apoyo popular a Weiner se basa en que es el quinto goleador de la década del club, con 19 goles, según la infalible data del sitio “Albinegro Datos”.

Gustavo Coronel no confirmó el equipo para recibir a Roca el sábado, pero ahora o más adelante pueden volver a juntarse.

El presente

Weiner no arrancó como titular en la Copa Argentina, ya que en la eliminación ante Roca fue suplente, pero sí lo hizo ante el Rojo neuquino en el 0 a 0 en La Chacra del inicio de la reválida. Y el experimentado atacante que ocupó en parte el vacío que dejó la transferencia del Tuti del Prete no desentonó. Por ello es probable que continúe en la formación titular. En el caso del Monito, lo que le juega en contra es la inactividad, pero trabaja duro y parejo para estar en condiciones de cara al clásico del sábado a las 21:30. “Estoy entrenando fuerte para adaptarme a la cancha, cambia bastante si bien la conozco. Obvio que me veo jugando pero apoyaré desde donde me toque”, explicó ayer el Monito a LMC. Y admitió que con “Weiner jugamos bastante”. Una delantera con historias en Cipo vuelve a juntarse.

“Con Germán jugamos bastante juntos. Estoy entrenando fuerte para adaptarme a la cancha, cambia bastante. El DT decide y apoyaré donde me toque”, dijo Daniel “Monito” Opazo. Se pone a punto con la ilusión de debutar ante Roca.

“El único de Cipo diferente es Germán”

El entrenador de Roca, Mauro Laspada, mantiene un duelo aparte con los hinchas del Albinegro en cada visita a La Visera.

A horas de una nueva presentación allí, avisa vía LM Neuquén: “No me gusta faltarle el respeto al hincha rival, me caliento cuando me insultan de cerca y le contesto. Pero lo ideal es el respeto, somos todos trabajadores de esto”, indicó Laspada, quien dirigió 12 clásicos oficiales, con 5 triunfos, 4 derrotas y 3 empates. “Me gusta ir a una cancha y que esté llena, disfrutaría de que pase eso el sábado en La Visera pero por cómo venimos los dos no lo creo. ¿Si me preocupa la vuelta de Opazo? No, el único diferente de Cipo es Weiner”.