"Volver en el clásico va a ser raro, pero es trabajo"

A él mismo la situación le parece tan extraña como al hincha, pero el mediocampista con pasado en el Albinegro aclara: “Esto es un trabajo y yo estoy contento de poder seguir jugando, hacer lo que me gusta. Ese día va a ser extraño para mí, pero ya es el segundo año que me toca”.

El futbolista surgido en la cantera de Los Unidos, que también supo lucir la camiseta de Pillmatun y que se terminó de hacer profesional en el Albinegro, viene de Ferro de Pico. El Verde no terminó de hacerle una oferta concreta para retenerlo, más allá del llamado de Sergio Priseajniuc, el entrenador de los pampeanos.

“El mercado estaba muy raro, al desaparecer el Federal B, con tan pocos descensos en la B Nacional, muchos buenos jugadores quedaron colgados. En algún momento tuve miedo que me tocara a mí, me parecía raro, pero ya quedaban pocas semanas”, describió.

Fue en ese momento que Mauro Laspada, técnico de Roca, tomó el teléfono y lo invitó a compartir su proyecto. “En el valle nos conocemos todos. Más allá de la rivalidad de Cipo con Roca no puedo decir que me haya sorprendido su llamado. Estoy contento”, confió.

A la vuelta de La Pampa, Mellado se sumó a entrenar con La Amistad. En una nueva etapa de su vida, junto a la familia se mudó a Neuquén, cerca del Club Vecinal que enterado del nuevo vecino golpeó a su puerta. Sumó minutos en la B de Lifune.

“Ahora cuesta volver a la intensidad que tiene el Federal. Estamos a doble turno así que la pretemporada está picante”, resumió entre risas.

Tras regresar de La Pampa, entrenó con La Amistad y terminó en la B de Lifune con Unión Vecinal, hasta que lo llamó Roca.

De zapas y a aguantar algunas cargadas

Lucas Mellado se sumó a la pretemporada naranja el lunes. De zapatillas sobre el sintético del Luis Maiolino se movió con sus nuevos compañeros para evitar dolores en los tobillos.

“Hubo algunas gastadas normales. Pero como siempre los clásicos fueron intensos, pero jugados con respeto de mi parte, me recibieron con buena onda los chicos”, describió sus primeros minutos como jugador del Depo.

Los primeros días estará viajando a diario para entrenarse en Roca, pero en tres semanas más ya tiene comprometido un departamento para instalarse con su señora y sus hijos cerca del estadio para evitar el trajín.

“Igual, hay varios conocidos por allá, así que no queda mucho lugar para que me digan cosas”, dijo riendo en clara alusión a Hugo Prieto, que fue otro de los nombres con pasado fuerte en Cipo que se terminó yendo a Roca en este último mercado de pases.

A los dos se suma Kevin Guajardo, que ya tiene un par de años allá, y el también delantero Facundo Ruiz, con quien también compartió grupo en La Visera en campañas anteriores.