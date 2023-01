Vivi, la emprendedora cipoleña que se repuso a todo y derriba barreras

Por ella y por su querida abu que la crió y a la que cuida con total gratitud. Rosa Huichillan, una noble señora que no sabe leer ni escribir, pero que es puro corazón “y me alienta y motiva a ir por más”. “Trabajé de empleada doméstica, fui niñera”, repasa los esfuerzos que realizó para rebelarse al cruel destino.

_MG_4445.jpg Vivi junto a Rosa, su abuela, a la que ayuda y de la que siempre estará agradecida. Anahí Cárdena

Viviana se propuso sacar adelante a su familia (tiene 3 hermanos y vive con la nona y una sobrina) derribando todas las barreras y los prejuicios. Se desafió a sí misma. Y hasta se anotó en la facu de Psicología a pesar de que le costaba horrores comprender lo que decían los profesores.

Pero el sueño de repente se derrumbó. Y se cayó -literalmente-, a nivel emocional y físico: fue atropellada cuando se dirigía en bici a la sede de la UNCo.

“Me accidenté feo yendo para la facu. Me chocó una moto, eso me generó un susto grande, estrés… Colapsé y dije ‘basta’. Hasta acá llegué. Es que tuve depresión, ataques de pánico, trastornos de ansiedad y empecé a hacer terapia. Y la mejor terapia fue emprender. Todo comenzó como un hobby”, explica la creadora de Huma, su tienda física y virtual bajo el slogan “Aromas del Valle”.

Se trata de la venta de productos aromáticos y cosmética artesanal para el hogar y la empresa, como bien describe en su cuenta de Instagram huma_aromas.

_MG_4453.jpg Anahí Cárdena

Mientras sueña con el local propio, se las arregla en un rincón de su hogar de 9 de Julio 934 de Cipo, aunque su fuerte son las redes sociales. “También estoy en face como Huma Aromas del Valle. En los cursos que hice nos ayudaron a vender por internet, el tema de la marca, a darle una personalidad a mi emprendimiento”, destaca a la vez que exhibe sus productos para las fotos.

Suele participar con sus perfumes, sahumerios, colgantes de autos y frasquitos en las ferias de Economía Social y generales. A fines de 2022 tuvo una grata sorpresa, premio a su lucha: fue finalista en el evento Emprender, que en noviembre se realizó en Fernández Oro.

“Fue algo hermoso y vamos por más”, avisa quien arrancó en 2016 y a la que ni la pandemia frenó.

¿Por qué denominó Huma a su iniciativa? “Como una parte se basa en los sahumerios, quise ponerle el femenino, así nació Huma”, comenta quien suele deleitar en Face con su humor y simpáticas publicaciones.

Se hace cada vez más conocida y sueña con seguir creciendo. “Por ahora me hago un espacio en mi casa, espero para este año tener mi propio local. Tener otro punto de venta y expandirme”.

Un antes y un después

Vivi reconoce un antes y un después de los audífonos en su vida. “Tengo hipoacusia bilateral. Uso audífono de ambos lados. Hace poco pude conseguirlos. Antes era un dolor de cabeza. Soy uno de los pocos sordos hablantes, eso ayuda. Fui a la escuela común y tuve que buscarme la manera de leer los labios, que los profesores me miraran para entender. No todos la tienen clara al respecto… No sé si hay discriminación, pero falta información sobre cómo trabajar con una persona con discapacidad auditiva. Una siempre espera tener mejor calidad de vida. El emprendimiento me ayudó a lograr más confianza en mí misma, en mi capacidad y no sentirme mal”, reflexiona.

Recuerda que en la infancia “he sufrido mucho, el tema de los compañeros, las burlas en los recreos. Encima siempre fui tímida, era muy común si tenía una golosina pasaban y te la lamían, travesuras que hoy hasta parecen risueñas, pero en ese momento fue duro”.

Encontró parte de la solución a su problema de salud, pero el costo de esa herramienta clave para oír la complica y preocupa. “La diferencia con los audífonos es abismal. Puedo oír con claridad. Para saber si llovía antes tenía que salir a afuera. Sin los audífonos se me complica mucho. Cuando voy a feria trato de que no se me olviden, el tema es que llevan pilas y son carísimas. Todo el tiempo no los puedo usar para que no se me gasten las pilas”, confiesa con tímidez. ¿Alguien podrá ayudar de alguna manera a esta vecina?

Se despide con una hermosa frase que la describe de cuerpo entero: “Me siento una mujer valiente, me tiré a la pileta sin saber si había agua. Aspiro a llegar a más. Ojalá en algún momento pueda hacer una pequeña empresa, ayudar a la gente, crecer y representar a mi ciudad, al Valle que tanto amo”.

Redes sociales:

Face: Huma Aromas del Valle

Insta: Huma_Aromas