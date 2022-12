Viral: Mbappé retó a sus compañeros en el entretiempo de la final

"¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo! ¡Es una Copa del Mundo muchachos, es el juego de su vida! De todos modos, no podemos hacerlo peor de lo que hicimos", comienza la joven estrella de 24 años. Las imágenes formaron parte del documental "Thank you The Blues", emitido el pasado martes por la noche en TF1.

"Volvamos al campo y pongamos un poco de intensidad, nos metemos en los duelos y hacemos otra cosa muchachos. ¡Es una final de la Copa del Mundo! Estamos perdiendo por dos goles. ¡Podemos volver! Chicos, esto es algo que solo sucede cada cuatro años", concluyó el compañero de Lionel Messi en el PSG.

Mbappe re caliente por la final.mp4

Acto seguido tomo la palabra Deschamps, quien se mostró un poco más duro que Mbappé: "Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!".

"Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!", sentenció el campeón del mundo en Francia 1998 y Rusia 2018.