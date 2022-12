Violento robo a un diputado neuquino en su propia casa

Uno de los ladrones agarró el hacha afilada que llevaba como arma y lo posó en la cabeza de la suegra del diputado, asegurando que si no les daban lo que habían venido a buscar, matarían a la mujer. "Se confundieron, por la edad pensaron que era mi mujer, pero en realidad era mi suegra", explicó Muñoz, que tiene 67 años y una pareja de 35.

En la vivienda se encontraban Muñoz junto a dos hijos, su pareja, un sobrino, su cuñada y su suegra. Eran 7 en total, cuatro grandes y tres chicos.

Pero además del violento hecho y el trauma que le quedó a la familia, lo que más indignó al diputado es que los delincuentes tenían información precisa y sabían qué iban a buscar. "Me decían que les dé la plata; y yo les pregunté qué plata querían. Uno de ellos me respondió: la que estás juntando para irte de viaje a Estados Unidos. Tenían información, alguien les había pasado el dato", se quejó.

Ante esa situación, no tenía escapatoria. Su prioridad fue la integridad física de su familia. Les dijo que tenía plata guardada en su habitación, en la planta superior de la casa, y les pidió que lo acompañen. Uno de los delincuentes subió con él, el otro se quedó vigilando al resto de la familia. Les entregó los más de 15 mil dólares que tenía y los ladrones, instantes después se fueron, no sin antes manotear las cosas de valor que encontraron a la pasada, como teléfonos celulares, tablets, computadores, carteras y el portafolio que el diputado lleva a la Legislatura.

"Eran mis ahorros de cuatro años que estaba juntando para hacer un viaje con mis hijos", contó el diputado del Movimiento de Acción Vecinal de Neuquén.

Muñoz tiene un arma en su casa y pensó en varias oportunidades agarrarla para defenderse de los ladrones, pero no tuvo oportunidad. Cuando los delincuentes salieron de su casa, ahí sí, subió corriendo las escaleras, buscó su arma y por la ventana efectuó varias detonaciones de arma de fuego. "Fue para alertar a los vecinos", explicó Muñoz.

Si bien las amenazas recibidas por las víctimas fueron con un hacha y un fierro, el diputado asegura que llevaban también armas de fuego. Por eso es que prefirió darles la plata y que se vayan lo antes posible antes de que el robo se convirtiera en una tragedia.

Creen que los delincuentes tenían dos cómplices afuera esperándolos en un auto sin patente, abordo del cual se dieron a la fuga tras el atraco.

"No me interesa los ladrones ni que me devuelvan la plata. Quiero que pague el ideólogo de esto, porque alguien pasó el dato de la plata que había ahorrado para hacer el viaje", concluyó Muñoz.