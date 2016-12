Vilce no se subió al micro que partió hacia Madryn

La sociedad entre Eduardo Vilce y Matías Sosa en Cipolletti deberá esperar por un nuevo contrato de 90 minutos, ya que el ex Chaco For Ever y Unión Aconquija quedó lesionado en el clásico con Roca y anoche no se subió al micro del Albinegro que se fue para Puerto Madryn, sede del partido de mañana a las 16:30 contra el Deportivo de esa ciudad por la 12ª fecha del torneo Federal A.

La práctica del plantel albinegro se concretó ayer por la mañana y hoy, ya instalado en la capital de las ballenas, habrá una nueva recorrida médica para terminar de confirmar la evolución de Germán Weiner.

El punto individual más alto de Cipo en lo últimos partidos casi pide el cambio antes del gol que le marcó al Deportivo Roca el viernes por la noche (2 a 0 parcial).

Una sobrecarga muscular en la pierna izquierda lo tiene mal entre tantos partidos oficiales, pero logró seguir en el campo y se retiró ovacionado en el complemento. Será esperado hasta último momento por Henry Homann, que por esa razón se inclinó por incluirlo en la delegación.

Vilce, sin embargo, podría haber sufrido una nueva ruptura fibrilar, esta vez en la zona del gemelo tras recibir un golpe al momento de ir a buscar el balón servido por Sosa durante los primeros 45 minutos en La Visera.

El jugador se quedó en la ciudad para cumplir estudios médicos. Se teme por un nuevo desgarro que lo marginaría algunas semanas del equipo.

Vuelve Carrasco

Maximiliano Carrasco es número puesto en la formación cipoleña. Importante en la ejecución de jugadas con pelota parada, el neuquino volverá a tener acción contra los de Chubut desde el inicio.

De Hugo Prieto y Gustavo del Prete saldría el reemplazante para Weiner en caso de que el santafesino no llegue en plenitud al partido que será dirigido por Fernando Marconi de San Nicolás y que es vital para las aspiraciones del Deportivo Madryn en búsqueda de su chapa de candidato a la clasificación.

La fecha tiene programado, además, el compromiso entre zonales donde el Deportivo Roca será local de Independiente, clave en la pelea del fondo de las posiciones.

Villa Mitre, por su parte, cumplirá con el casillero libre correspondiente, sirviendo la chance a Cipo de poder volver al lugar de privilegio cuando ya se acerca el momento de definición.

5 meses duró el ciclo de Rebottaro en Madryn.

El experimentado DT no logró convertir en protagonista a uno de los planteles más jerarquizados. Edgard Galeano lo sustituye ante Cipo de manera interina.