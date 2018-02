"Lamentablemente, no tuve formar de esquivar al auto de Yamil Apud porque cuando decido ir para la izquierda él vuelve para mi lado y eso me provocó el abandono en la final del #TNenPotrero. No fue el mejor inicio, a pensar en Toay. #WKMLRacing #RedDeConcesionariosCitroën", expresó en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, Leonel Pernia (Honda) se llevó el triunfo con el primer puesto. Facundo Chapur (Citroën) y Julián Santero (Ford) completaron el podio en el segundo y tercer puesto.

