El gobierno rionegrino ratificó que se descontarán los días de paro realizados por los docentes y el gremio respondió que, si se concreta el castigo económico, recurrirán a la Justicia y podrían definir nuevas medidas de fuerza. El acuerdo salarial alcanzado esta semana tuvo como condicionamiento, justamente, que los docentes cobraran los días no trabajados por los paros.

El cronograma de pago de sueldos contempla el pago de sueldos a los docentes el viernes 5 de mayo. La Unter resolvería en los días posteriores qué medidas aplica. "No descartamos ninguna medida en caso de que haya descuentos, ni siquiera un nuevo paro", dijo la titular de Unter.

Inostroza recordó que "la propuesta se aceptó con consideraciones: el no descuento de los días y la devolución de los ya descontados" y la Unter seguiría el mandato del congreso.

La dirigente sindical cuestionó a la gobernadora Arabela Carreras, quien aseguró que no habrá marcha atrás con los días de paro realizados durante el periodo de conciliación obligatoria. "Lamentamos las declaraciones de la gobernadora a horas de cerrar un conflicto, pero no nos sorprende, porque la gobernadora hizo declaraciones de este tipo durante todo el conflicto, como si no lo interesara resolverlo", dijo Inostroza a LU19.

Por otro lado, la secretaria general del gremio docente afirmó que el Gobierno justifica la sanción económica, entre otros puntos, en la falta de notificación con 48 horas de anticipación, y curiosamente defendió la decisión porque "no es algo nuevo. Tenemos un sumario en el ministerio de Trabajo por este tema y nos van a cobrar una multa, que es la vía por la que entendemos se debe resolver, no con un descuento a los trabajadores.

Sobre el desconocimiento de la conciliación obligatoria, no brindó los argumentos del sindicato.