Un tornado sacudió Pinamar y dejó grandes destrozos

https://twitter.com/MeteoNacho/status/1346983402751328257 PINAMAR| Como si fuese poco, cerramos el día con una "tromba marina" en la costa de Pinamar, luego el fenómeno se desplazó hacia tierra lo que lo convierte en "tornado". Se reportan múltiples daños en la zona. pic.twitter.com/XT93Bkt3Kn — Nacho López Amorín (@MeteoNacho) January 7, 2021

"En el día de hoy hubo una situación particular en toda la provincia de Buenos Aires. Fue un sistema de baja presión que se formó y estos sistemas suelen generar condiciones de mal tiempo, de vientos intensos, persistentes, de mucha nubosidad y lluvias continuas", explica a La Nación Cindy Fernández, del Sistema Meteorológico Nacional.

La experta agregó que los vientos este miércoles alcanzaron 60 kilómetros por hora y se formó una tromba marina, que no llegó a ser un tornado porque no continuó en tierra. "No es un fenómeno raro en la costa, sino que se produce de manera recurrente. Se forma por corrientes de aire giratorias y siempre se generan sobre el agua porque hay menor roce que con la tierra", reafirmó.

Los destrozos por redes

https://twitter.com/juanangelmeran1/status/1346989357702414337 Mientras los canales pasan El Capitolio esto es Pinamar hace un rato. pic.twitter.com/kVbNsUYhsL — juanangelmerani (@juanangelmeran1) January 7, 2021