Un taxista casi termina degollado tras feroz asalto

Los taxistas cipoleños están muy preocupados por lo sucedido y no se descarta algún tipo de movilización. Mauro Pérez

“Si no salimos a trabajar, no comemos. Estamos esperando que la Justicia se haga presente y que esa persona no siga matando”, manifestó muy conmocionada Gladys, la esposa del taxista cipoleño que fue asaltado y atacado con un gancho de carnicería en un barrio neuquino. El trabajador, de 53 años, permanecía anoche internado en grave estado en el hospital Castro Rendón, y sus compañeros se encuentran movilizados ante la posibilidad de nuevos hechos de inseguridad.

Sergio “Chasca” Sepúlveda es un hombre muy conocido en el ambiente de los taxistas de Cipolletti porque lleva 25 años trabajando en las calles de la ciudad. El miércoles por la noche levantó un pasaje y, en forma inicial, no tuvo sospechas sobre el pasajero. Sin embargo, indicaron fuentes policiales, el taxista que forma parte de la base Servitaxi habría observado algo extraño y alertó a sus compañeros, quienes, a su vez, se comunicaron con la Caminera.

Sepúlveda atravesó el puente carretero y en la zona del barrio neuquino de Villa Ceferino fue sorprendido por el pasajero, que primero lo habría amenazado y tras un forcejeo le dio un feroz puntazo en el cuello con un gancho de carnicero. De acuerdo con el comisario inspector Cristian Búcolo, el delincuente huyó sin llevarse nada y la víctima, con sus últimas fuerzas, logró llegar hasta un sitio donde había un control policial.

La herida provocada por el asaltante fue muy grave y motivó una inmediata intervención quirúrgica. Aunque Sepúlveda reaccionó bien, ayer por la tarde volvió a presentar un preocupante desmejoramiento y los médicos analizaban la posibilidad de otra operación. “Está complicadísimo, la sangre no está coagulando”, reveló Gladys.

Más allá de la preocupación por la salud de su esposo, Gladys reclamó que la Justicia neuquina se movilice con celeridad para identificar al atacante. La mujer aclaró a LM Cipolletti que “no hay nada” sobre la investigación y apuntó que sólo pudo hablar con un funcionario policial luego del hecho.

En tanto, desde la Policía de la vecina provincia se indicó que el arma utilizada fue secuestrada.

Preocupación

“Realmente estoy desamparada”

Gladys y Sergio Sepúlveda tienen una hija adolescente de 16 años y un joven de 25 y viven de su taxi. La mujer, en diálogo con LM Cipolletti, agradeció el acompañamiento de otros trabajadores del volante, de los titulares de base y de los vecinos. Sin embargo, no ocultó su desilusión con la Policía neuquina y la Justicia, que mantuvieron un contacto muy breve con ella luego del hecho y se limitaron a señalarle que debía esperarse la evolución de su esposo.

“La Justicia no se ha hecho presente y no sé qué están esperando, realmente estoy desamparada”, se lamentó la vecina cipoleña. Después, remarcó: “Mi marido lucha por su vida y está persona se encuentra suelta”.

Chasca Sepúlveda lleva 25 años en la calle y nunca sufrió un hecho delictivo de esta magnitud, explicó su esposa. Por otro lado, esta semana se registró otro violento asalto en la capital de la vecina provincia y los taxistas de la región están muy preocupados por los ilícitos que los tienen como protagonistas reiterados.