Un imputado por el crimen de Kito Espinoza evitó una pena efectiva

En la vereda contraria se ubicó Cárdenas, quien no aceptó un procedimiento abreviado y pidió ser juzgado con un trámite de carácter normal. De igual modo, la posición que sostenía junto a su abogado particular varió y avanzaron con un acuerdo parcial con los acusadores. En ese marco, se reformularon los hechos y Cárdenas ya no enfrentó una acusación como partícipe en el delito de homicidio sino una imputación más liviana por coacción agravada por el uso de arma de fuego en calidad de partícipe.

Frente al cambio de calificación, solo restaba conocer la pena de prisión y en los últimos días, se comunicó a las partes que el condenado cumplirá un castigo en suspenso de tres años, además de varias pautas de conducta

En los alegatos del juicio de cesura, la querella, que representó al papá de Espinoza, mostró su oposición a una pena de ejecución condicional y reclamó que cumpla un castigo de 6 años.

Un joven campero muy apreciado

El ataque mortal se produjo cuando Espinoza estaba en el frente de su casa, donde recibió un disparo. Era un joven muy apreciado en su barrio y también en las reuniones camperas cuando se hacían jineteadas. Tras el hecho familiares, amigos y vecinos realizaron varias manifestaciones en reclamo del esclarecimiento del homicidio y para que los autores sean sancionados.