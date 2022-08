Un hombre abandonó a su mamá en un bar de Rosario

La enfermera llegó al bar y se sentó con la señora para intentar contenerla y buscar algún lugar para llevarla, pero no pudo obtener información porque los datos que le proporcionó la mujer eran muy difusos.

Mientras tanto, Enrique consiguió el teléfono del hijo y lo llamó para pedirle que retire a su madre del bar. “Llamé al hijo y me dijo que con 35 años ya había hecho demasiado por su madre, que la sacara y la dejara en la puerta del bar porque él no iba a hacer más nada por ella”, relató el dueño del bar.

"Las dos veces que hablé me dijo que la dejara en la calle, y le contesté que lo hiciera él, porque yo soy incapaz de abandonar a una señora en la calle y dejarla a la buena de Dios", dijo Enrique y agregó: “Finalmente el hijo me dijo que no me iba a atender más porque con su madre ya había cerrado la historia y que no iba a hacer más nada”.

Frente a la inesperada respuesta, Enrique se puso en contacto con la policía. También llegó al lugar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), agentes del Municipio, de Desarrollo Social y del PAMI.

Finalmente, las autoridades resolvieron que la mujer sea trasladada a un geriátrico.