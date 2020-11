Un herido de bala, fuego en una casa y más disparos contra otra vivienda

La violencia se apoderó de la noche cipoleña. Hubo un joven, de 25 años, a quien dispararon con un arma de fuego en una plaza, ocasionándole una lesión en el pecho. Luego, una casa recibió al menos diez tiros, y de milagro no hay que lamentar otra víctima. Para finalizar, los incidentes se trasladaron hacia otra vivienda que prendieron fuego. Los investigadores policiales investigan el hilo conductor de los hechos para avanzar con algunas detenciones. Es posible que los incidentes hayan sido ocasionados por bandas antagónicas que no zanjaron sus diferencias, y se vinculan al negocio de la droga. No obstante, la investigación recién comienza y todavía no se pudo establecer el móvil.