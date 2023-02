En este caso particular, el grupo en cuestión es de Neuquén capital, ya que la aplicación ofrece acceso según la geolocalización del teléfono. Allí fue donde Natanael entró en contacto con el sujeto. Le insistió para encontrarse el lunes entre las 8.30 y 9 de la mañana, y el accedió para pasar sólo un rato, ya que a las 10 debía trabajar (es un conocido paseador de perros de Cipolletti).

Natanael Un grupo de Telegram y múltiples amenazas: los detalles de la violenta golpiza

Cuando se encontraron, en un terreno baldío en cercanías a las Rutas 151 y 22, el hombre le manifestó su intención de tener relaciones sexuales y consumir drogas, pero el cipoleño se negó. En tan sólo unos segundos, el joven comenzó a recibir múltiples patadas, las cuales le desfiguraron el rostro y le quebraron la nariz.

También lo amenazó de muerte y lo dejó atado de pies y manos en un terreno baldío. "Me pidió que contara hasta 1400 y se fue. No veía nada, tuve que gatear como pude hasta la chacra de al lado", contó la víctima, quien luego fue asistido por un trabajador del lugar. Fue personal de la Policía de Río Negro quien lo trasladó al hospital, donde permaneció internado por un día.

Y esto no es todo, ya que Natanael comentó que había recibido, por la misma plataforma, diferentes tipos amenazas: "Me decían que me iban a cagar a palos, que me iban a matar, y ahora pasó esto". Por lo que este hecho parece no ser una coincidencia. "Fue un ataque homofóbico", afirmó.

Si bien Telegram nació como una aplicación de mensajería instantánea gratuita y segura, en poco tiempo se convirtió en una especie de “deep web” donde no existe diferencia entre lo legal y lo ilegal.