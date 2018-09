Es en el ex predio de Zoppi. Todos los días hay robos en casas y en la calle.

Los perros ladran enojados y se activan los grupos de Whatsapp con el aviso: “Vecinos, me entraron a robar”. La secuencia se repite casi todos los días en los barrios del ex predio de Zoppi, pegado al hospital. Los vecinos ya están hartos y, al parecer, la Policía también. El sábado por la noche un grupo de ladrones quiso forzar a patadas la puerta de una casa, pero no pudieron y se fueron rumbo al barrio Antártida Argentina. Cuando el patrullero llegó, un agente le aseguró a la víctima que están atados de manos porque los delincuentes son menores, los identificó por su apellido y le dio una solución llamativa: “Tienen que ir y prenderles fuego la casa”.