Un banco le hará un aporte a la UNCo para paliar la crisis copy

La casa de altos estudios firmó ayer con la entidad bancaria una adenda al convenio entre ambas instituciones para incrementar la partida que otorga el banco a la UNCo, uno de sus principales asociados en la zona de Río Negro y Neuquén.

Según se acordó, a partir de 2018 el banco incrementará en un 0,5% del nivel de masa salarial el canon que recibe la UNCo por tener sus cuentas en Credicoop y, en los próximos días, aportará 1,5 millones de pesos a la institución educativa para gastos de este año.

El rector Gustavo Crisafulli dijo que los fondos se repartirán entre las unidades académicas “para favorecer un mejor último tramo de todas las sedes”.

En lo que va del año, la universidad sufrió un recorte presupuestario de 5 mil millones de pesos, que complicó la cobertura de sus gastos corrientes. Según explicó su rector, esta crisis se ve en el poco dinero que queda disponible luego de abonar la masa salarial de sus trabajadores. Esos fondos, que se destinan al pago de servicios, las becas estudiantiles, el mantenimiento, la extensión universitaria y la investigación, resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades.

“El presupuesto que recibimos para 2017 no sólo era insuficiente sino que no tenía previsto una partida de refuerzo que, por decisión del Senado, fue otorgado sólo a 21 universidades mientras que otras 34, entre las que estaba la UNCo, no la recibimos”, sostuvo el rector en relación con la crisis.

Un esfuerzo en un año muy complejo

El gerente zonal del banco Credicoop, Carlos Gomila, destacó el esfuerzo económico de la entidad para reforzar su alianza estratégica con la UNCo “en medio de un contexto internacional y nacional complejo y adverso”.