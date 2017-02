Un aviso publicado por el Municipio generó polémica

En tiempos donde la cuestión de género impregna las discusiones familiares, de amigos, en medios de comunicación, redes sociales y vuelca a miles de mujeres a las calles en reclamo de igualdad y justicia por la violencia machista, una publicación de la Secretaría de Turismo de Cipolletti causó asombro y polémica por la falta de “timing” con el clima de época, cuando no enojo por rozar la discriminación en relación con el cupo laboral femenino. Es que una convocatoria de búsqueda de personal para trabajar en esa área hacía referencia a una preferencia por el género masculino, dejando afuera a las postulantes femeninas interesadas en cubrir el cargo.

“La Municipalidad de Cipolletti, a través de la Dirección de Turismo, convoca a interesados a postularse para formar parte del equipo de guías de turismo de la ciudad”, relataba el anuncio publicado ayer. Entre los requisitos exigían el título universitario o ser estudiante avanzado, además de disponibilidad horaria, predisposición para trabajar en equipo y perfil de atención al turista o visitante. Pero lo que llamó la atención fue la explícita preferencia por el “sexo masculino”.

“En el equipo de turismo somos en su mayoría mujeres y para hacer las actividades al aire libre ya tenemos una guía mujer. Queremos un guía varón para que la acompañe a ella en las salidas y demás. Por eso es preferentemente que sea masculino; no es por nada en especial porque la guía femenina ya la tenemos”, explicó Mirna Keller, directora de Turismo, que actualmente se encuentra de licencia. “Es más que nada por seguridad y acompañamiento, no tiene nada que ver que sea por género. A veces hay que hacer alguna cuestión de fuerza y necesitamos más hombres porque en el equipo somos cinco mujeres y dos varones”, insistió.

Por su parte, Manuel Romer, otro de los encargados del área, ratificó lo expuesto por la directora, pero la contradijo al señalar que “las actividades no son de fuerza o de alto nivel de riesgo o impacto. El nivel de dificultad es medio o bajo, pero en algunas de las actividades vimos conveniente que a la guía la acompañe un guía varón”, precisó.

Ante la pregunta de si una mujer no estaría en condiciones de cumplir el mismo rol, expresó: “Sí, lo puede desarrollar tranquilamente. Si lo está desarrollando ya una guía, lo puede desarrollar otra persona. Nos pareció que ese puesto tendría que estar cubierto por un sexo masculino. Desde que está abierta la Dirección de Turismo siempre ese puesto fue cubierto por varones”, justificó, y añadió: “El año pasado y este año se empezó a utilizar chicas guía porque se acercaban mujeres con los currículums, entonces se incorporó ese género. Pero no es por ningún otro tema en particular; equiparaba más al equipo de trabajo un hombre que una mujer”.

Polémica

¿Por qué buscan a un hombre?

Al ser consultado en qué sentido un hombre en el puesto marcaría la diferencia, Manuel Romer indicó: “En la forma de llevar adelante las actividades, en el trato diario con el participante”. En relación con el motivo de la expresa inclinación hacia un varón en la búsqueda, argumentó: “Es igual que en un montón de puestos que salen en el diario, buscamos sexo masculino. Queremos sexo masculino, así de simple, no hay ningún otro motivo”.