Última gala de nominación en GH: todos nominados

La primera en entrar al confesionario fue Romina que aprovechó, en la última nominación, enviar todos los saludos a sus hijas y agradecimientos a Uruguay y Moreno, entre tantos otros lugares que mencionó. La exdiputada se mostró nerviosa y entonó la canción "Nada es para siempre" de Fabiana Cantilo. "Extraño un montonazo, pero también uno va a extrañar esta experiencia única", dijo la participante antes de efectuar sus dos votos. "No puede estar bien con nadie, no sé si son celos o competencia", sumó.

La morocha apuntó sus primeros dos votos contra Camila (2) y justificó su elección en las actitudes de la rubia que "no me gustan y no comparto". En cuanto al segundo voto se lo dio a Marcos (1) "aunque me duela" y aseguró que a Julieta no se lo puede dar por su amistad y, al mismo tiempo, sostuvo que el voto no le hará mucho a Marcos ya que tiene el apoyo de la gente.

Luego fue el turno de Marcos que se convirtió a lo largo de los cuatro meses en uno de los participantes más queridos por el público y posible candidato a ganar el reality. El salteño se mostró “raro” al estar por última vez en el confesionario y acto seguido emitió sus votos a Julieta (2) y Camila (1). “Lo hago por afinidad y además porque cada vez somos menos”, dijo.

Julieta fue la tercera en entrar a dar sus votos luego de su desesperación y angustia tras el ingreso de Alfa en la noche del martes. Disney se mostró “emocionada de estar en la última nominación de GH” y reconoció que siente “ansiedad y nervios” por lo que viene.

Al mismo tiempo aseguró que le encanta la adrenalina de las nominaciones y que siempre esperó el día miércoles para nominar. Acto seguido, dio sus votos a Camila (2) y Marcos (1). “Tuve muchas idas y vueltas. Somos parecidas, pero al mismo tiempo muy distintas. Tuvo actitudes que me hacen dudar de ella. En lo personal siento que es egoísta y en el juego siento que no es tal como se mostró y muestra un personaje para las cámaras”, dijo sobre el voto a la rubia.

En tanto que el voto contra el salteño fue por descarte y por no nominar a Romina, su amiga. “Tengo poco y nada para decir de él. Me parece un amor y rebuena persona. A nivel de juego me gustan más las personas arriesgadas”, reconoció.

Camila entró al confesionario “ansiosa” y “nerviosa” por la última nominación y anticipó que “voy a hablar de más”. La rubia votó a Romina (2) y a Marcos (1). “Cuando llegué a la casa quería sentirme un hermanito y desde que estoy acá siempre fui buena con todos y Romina me tildó como mentirosa”, dijo Camila sobre sus votos contra la exdiputada y recordó que en muchas oportunidades se rio de ella. "Pensé que estaba todo bien con ella, pero no", acotó. Sobre Marcos dijo que "no tiene motivos" pero que su voto es porque lo considera "fuerte". "Estoy segura que estará en la final", cerró.

El último en votar fue Nacho, líder de la semana, quien confió estar "con un rejunte de emociones". Sus votos fueron a Camila (2) y otro a Marcos (1). El participante justificó sus votos por "estrategia". Con los votos de Nacho, la placa final quedó conformada por Camila (6), Marcos (4), Julieta y Romina (2), respectivamente.