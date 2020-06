Fue justo antes de producirse un debut muy esperado, nada menos que el del equipo privado Monti Motorsport, que tiene a Urcera como uno de los corredores titulares de los Chevrolet.

"Tengo muchas ganas de estar en ese auto. Somos un equipo particular y no tenemos compromisos con nadie. Si vengo ganado y el Chevrolet oficial necesita la victoria no será fácil entregar una victoria", dijo al medio Carburando en relación con las expectativas que hay alrededor de ese proyecto.

Mientras tanto se mantiene en Buenos Aires, entrenando a diario y muy fuerte en lo físico, sumando horas con el simulador.

