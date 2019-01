Twitter transmitirá en vivo los segundos tiempos de la NBA

Este "experimento" debutará en el All-Star de la NBA el próximo domingo 17 de febrero y luego se extenderá a encuentros de temporada de la NBA.

Durante la primera parte de los partidos, los "fans" deberán mirar el juego de forma tradicional por televisión y podrán votar en Twitter a través cuál es el jugador al que quieren "seguir" durante la segunda parte.

El jugador que reciba más votos será seguido una vez se reanude el encuentro y hasta el final por una cámara "iso-cam", que retransmitirá a través de Twitter de forma gratuita.

La red social también anunció este miércoles que está probando dos nuevas herramientas: una para que los internautas puedan marcar su estado (disponible, no disponible, no molestar, etc.) y otra para crear tuits que "ayuden a romper el hielo" y desencadenen conversaciones sobre determinados temas.