Trasladaron a Alberto Fernández al Sanatorio Otamendi

Hace pocos meses atrás, en noviembre de 2022, el Presidente registró otro inconveniente relacionado a su salud en el marco de una actividad oficial fuera del país.

En aquella ocasión sufrió un cuadro de gastritis erosiva en medio de la gira internacional, que lo obligó a suspender por unas horas su participación en el G20 de Bali, en India, ya que permaneció internado durante algunas horas.

En ese momento, la Unidad Médica Presidencial dio a conocer que el mandatario tuvo “una gastritis erosiva con signos de sangrado”. “Por tal motivo se decidió realizar los estudios de diagnóstico de rigor a fin de preservar su salud y evitar complicaciones”, se informó oficialmente por aquellos días. En un primer parte, los médicos sostuvieron que lo que había sufrido era “un episodio de hipotensión y mareos”.

Es importante destacar que Fernández debe prestarle especial atención a todos los síntomas manifestados en la zona abdominal y pectoral, luego de que en junio de 2019 -poco antes de ser electo, primero como candidato y luego como presidente- sufrió un tromboembolismo pulmonar subsegmentario con infarto pulmonar izquierdo, por el que tuvo que ser internado en el Sanatorio Otamendi.

Esa afección muy delicada fue descubierta y tratada luego de una serie de estudios realizados después de que el Presidente llegara a la guardia por emergencia con un fuerte dolor en la pierna y dificultad respiratoria. Inmediatamente después fue anticoagulado y estabilizado. En aquel entonces el presidente mencionó que su madre y su hermana sufrieron tromboembolismos en las piernas.

Frente a esa situación, Fernández se enojó con la difusión de su cuadro real de salud, y buscó minimizarlo. "El lunes tuve un día bastante agitado, me reuní con Matías Lammens, con Felipe Solá, con el gobernador de La Rioja; ese día tuve mucha tos, una tos seca, y me dolía mucho la espalda. Entonces lo llamé a mi médico, uno de los médicos que forman parte del staff del Otamendi, y me dijo que vaya", detalló el mandatario.