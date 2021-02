Tras la denuncia, Martín Cirio dijo que pensó en suicidarse

El video lo tituló "los que me soltaron la mano", haciendo referencia a sus amigos "famosos" que lo dejaron sólo en su peor momento, cuando fue linchado mediáticamente tras los mensajes pedófilos que salieron a la luz luego de un ida y vuelta en Twitter con El Dipy.

"Cuando se me acusó de pedófilo, que es todo una mentira, hubo mucha gente que desapareció. Fue de distintas formas. Hicieron un silencio demoledor. Entiendo el silencio puertas afuera, pero no puertas adentro, más sabiendo que son mentiras. Yo necesité mucho a mis amigos en ese momento, y no estuvieron", contó Cirio.