Tras casi 5 meses, Romina de GH se reencontró con sus hijas

Con la salida de Camila en la última gala de eliminación del pasado domingo, los cuatro participantes de Gran Hermano esperan ansiosos la gran final del programa. Por el momento no se confirmó la fecha de culminación, aunque se especula que sea el lunes 20 cuando comience MasterChef. De no ser así, el reality que conduce Santiago del Moro terminará el domingo 26 de marzo.

El reencuentro de Romina con sus hijas

La mayor preocupación de Romina mientras charló con Marita fue la alimentación y el cuidado de sus hijas. “¿Están siempre con vos, Marita?”, “¿Toman agua?”, “No comen caramelos, ¿no?”, fueron algunas de las preguntas de la jugadora que se quebró hasta las lágrimas con la llegada de sus tres hijas a quien manifestó en reiteradas oportunidades extrañar mucho.

Mía que es la mayor de las tres hijas fue advertida por la exdiputada sobre su actividad en las redes sociales. "No aceptes a nadie, ni hables con nadie en las redes", sostuvo con firmeza mientras les mostraba a Caramelo, la mascota que ingresó a la casa hace algunas semanas y adoptó Romina.

Sobre el final de la visita, Del Moro entró a la casa para despedir a las visitas y charlar con Romina para saber cuáles habían sido sus sensaciones. "No lo esperaba", reconoció la jugadora. "La primera semana la pasé muy mal, lloré mucho. Pensé que no aguantaba. Me daba momentos de mucha tristeza", sumó sobre las primeras semanas de competencia. "Gracias a los psicólogos me quedé, sino me hubiera ido", agregó.

Más visitas en la casa

Tal como pasó con Romina, en los próximos días, los otros jugadores recibirán visitas inesperadas de sus seres queridos. Nacho recibirá, según trascendió, a su abuela; Marcos a su papá y Julieta recibiría a su novio, Lucca.