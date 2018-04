"Traernos una victoria de Bahía sería fantástico"

Hacía minutos, los hinchas albinegros habían delirado en las tribunas neuquinas por el 82 a 79 en el quinto punto de la serie ante Independiente, pero puertas adentro, los más experimentados renovaron los objetivos.

“Queremos seguir compitiendo. Más allá de que todo lo que viene es un premio para nosotros, no vamos a ir a Bahía Blanca de viaje de egresados”, adelantó Sebastián Tomasevich.

El cipoleño fue figura en la definición de la llave regional saltando desde el banco y es una voz autorizada para hablar de este gran presente del club.

“Es increíble todo lo que se generó. Hablar de Cipo es hablar de fútbol, y provocar que la gente nos acompañe nos hace felices”, expresó el triplero.

Seis de diez en tiros de larga distancia es una estadística que llamó la atención, pero el portador de la número 5 jura que fue mera casualidad.

“Todos mis tiros de campo, el último domingo fueron detrás de los 6,25 metros. Totalmente una casualidad, pero es uno de los fuertes del equipo”, confirmó.

El playoff vuelve a jugarse al mejor de cinco partidos. El primero en el Municipal de la ciudad será dentro de una semana.

Hombre de la casa

Tomasevich cumplió toda su formación deportiva en Cipo, pero para jugársela como profesional debió abandonar la ciudad ante la falta de proyectos en primera. “Para mí es especial. El objetivo era salvar la categoría, y que se dé todo esto es una locura”, sostuvo.

“Traer un juego de Bahía sería clave, por el clima que vamos a tener en casa a la vuelta”, imaginó el tirador en relación con un Estadio Municipal que espera más noches de básquet.

“Si el club apuesta a un proyecto a mediano plazo, diría que los dirigentes van muy bien, aunque no siempre los resultados serán buenos”.“Jugar en el Municipal nos cuesta porque no hay referencias. Es algo que hay que capitalizar con los visitantes porque no es fácil”.Sebastián Tomasevich. Basquetbolista albinegro

Pancho Hoffman es la duda en el equipo albinegro

Francisco Hoffman tuvo poca participación en el último partido de Cipolletti en Neuquén a causa de un esguince de tobillo que sufrió en el arranque del partido.

El interno quedó muy condicionado de cara a lo que viene en Bahía Blanca, próximo destino del equipo local que este mediodía parte hacia el sur de la provincia de Buenos Aires.

Quien ya cumplió y vuelve a estar en la consideración de Maxi Rubio y Gabriel Del Egido es el pivote Paulo Casale, expulsado en el último duelo como local ante el Rojo neuquino. Anoche, en el gimnasio propio que está ubicado sobre la calle Mengelle, los jugadores cumplieron con rutinas regenerativas y hubo mucho diálogo grupal para pensar rápido en lo que viene y dejar atrás los festejos en Neuquén.

La delegación cipoleña permanecerá en Bahía Blanca hasta el viernes, después de jugar el segundo partido de la serie que irá nuevamente a las 21.

El primer cruce en el Municipal se dará el martes próximo y, de ser necesario un cuarto, será el jueves por la noche.