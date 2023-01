Tortoriello: "Los rionegrinos necesitamos algo distinto"

“Hace once años (cuando asumió la fuerza oficialista) estábamos mejor que hoy y cuando vemos una provincia que tiene una deuda pública más grande de su historia, cuando vemos el déficit de las cuentas públicas más grande de su historia, hablo de una administración que ha sido un total fracaso”, expresó el ex intendente cipoleño en una entrevista por CNN Radio de General Roca (93.5).

Sostuvo en esta línea que “se van a presentar nuevamente para seguir gobernando esta provincia y sin dudas que los rionegrinos necesitamos algo distinto, algo que realmente empiece no solo a normalizar la grave situación que estamos atravesando sino también que empiece a despertar las grandes potencialidades que tenemos como provincia.

Tortoriello cuestionó también la fecha definida para las elecciones provinciales, el 16 de abril, apartada de la convocatoria nacional, y el gasto que esa medida genera y vinculó a su contrincante, el senador Alberto Weretilneck con el kirchnerismo.

“Estamos hablando de un partido que decide, porque es el que gobierna, una fecha distinta a la nacional generando un brutal gasto de más de 300 millones de pesos, por supuesto usando el dinero público, el que pagamos los contribuyentes de impuestos con tanto esfuerzo”, disparó.

Agregó en este aspecto que es “un derroche y un despropósito”.

“Les conviene ir separados de la nacional, más allá de que el partido provincial y en particular Weretilneck, que es un total aliado del kirchnerismo y de la Cámpora, pero no quieren ir pegado a las nacionales porque se pueden ver perjudicado por la mala imagen del gobierno nacional”, enfatizó.

En cuanto a la interna de Cambia Río Negro, apuntó al sector radical que respalda acompañar a Juntos por conveniencia salarial.

“Hay una minoría de la dirigencia radical que desde once años son empleados del actual gobierno y responden a JSRN. Ese puñado de dirigentes viven de la provincia. Sin dudas son los que pretenden tener esta alianza, ir como colectora, como un bastoncito de JSRN desvirtuando por completo el verdadero espíritu radical. Hay miles de radicales en la provincia que están dentro de Cambia Rio Negro, más allá de si vamos a tener o no el sello”, aseguró.

Pero le restó importancia. “Realmente nos es completamente indiferente. La alianza de Cambia Río Negro está completamente consolidada, conformada por varios partidos: la UCR (los genuinos radicales) el ARI, el Pro, Valores para Mi País (el partido cristiano que está en formación) y el sector del Peronismo Federal”, expresó.

La lista completa

El Diputado anticipó que en los próximos días darán a conocer las listas completas de candidatos. Confirmó que la fórmula provincial la encabeza él junto con Juan Pablo Álvarez Guerrero como vice.

Mientras que la lista sábana para la Legislatura será encabezada por el actual legislador Juan Martín. El resto la darán a conocer próximamente. “Venimos trabajando en esto hace unas semanas”, manifestó.

En Cipolletti un candidato

Tortoriello no precisó quien irá por la intendencia de Cipolletti, elección que será también el 16 de abril junto con las provinciales. Se hablaba de la empresaria Natalia Chemor, pero no lo confirmó.

Solo dijo que “tenemos el candidato definido”.

“Todavía no quiero adelantar porque quería esperar. Hasta que no tuviéramos fecha de elecciones no queríamos anunciar el candidato. En los próximos días lo daremos a conocer”, insistió.