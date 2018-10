Se trata del loteo de Empleados de Comercio de Cipolletti, ubicado en Ferri. Acusan al ex secretario general del gremio, Omar Bravo, y al actual secretario de Gobierno municipal, Bruno Bordignon, de engañarlos.

Son 170 familias las que reclaman sus tierras. Llevan una década esperando que se terminen los trámites administrativos, pero nunca avanzan y la paciencia ya se les terminó.

Según comentaron a LM Cipolletti, la urgencia del acceso a una vivienda y la preocupación ante posibles usurpaciones hicieron que los propietarios se organicen y se instalen allí para resguardarlos.

El predio es de la Asociación de Empleados de Comercio y está en Ferri. Dicen que los estafaron porque llevan una década esperando que se los entreguen.

“Llegamos ayer (por el viernes) y nos vamos a quedar. No tenemos nada, pero de a poco vamos a traer agua y baños químicos. Hace 10 años que estamos con los trámites, y ya nos cansamos de que nos tengan a las vueltas. Este convenio se hizo entre el ex secretario general del Sindicato de Comercio, Omar Bravo, y el dueño de las tierras, Bruno Bordignon. Se hicieron las mensuras, pagamos todo en tiempo y forma, pero aún no podemos acceder”, dijo una de las vecinas.

Diez años pasaron desde que pagaron sus terrenos. Dicen que son víctimas de una estafa.

Dicen que están siendo víctimas de una estafa. “Ya no podemos esperar más. Nos vamos a quedar y a comenzar a construir”, aseguró la mujer. Durante gran parte del día de ayer hubo en el predio alrededor de un centenar de personas. Trabajaron para realizar las divisiones de los terrenos.