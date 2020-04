Tom Hanks da su sangre para combatir el virus

"Hemos tenido todos los síntomas típicos de una gripe. Mi esposa se encontraba algo peor que yo. Tuvo fiebre muy alta y estuvimos aislados para no contagiárselo a nadie", dijo el actor de 63 años en una reciente entrevista de radio a la NPR .

Al ser consultado sobre si su esposa y él se sienten como "superhéroes" ahora que pueden caminar entre la gente gracias a su inmunidad, Hanks respondió: "Bueno, gran parte de la cuestión es qué va a pasar ahora. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hay algo que podamos hacer?". "De hecho, acabamos de averiguar que somos portadores de anticuerpos", anunció.

En ese contexto, el protagonista de Naúfrago reveló que van a donar plasma con la meta de contribuir al desarrollo de una cura. "No sólo (los investigadores) se han puesto en contacto con nosotros. Les hemos dicho: ¿Quieren nuestra sangre? ¿Podemos dar plasma? Y, de hecho, lo vamos a dar a sitios donde esperamos que puedan trabajar en la Hank-cuna", bromeó haciendo un juego de palabras con su apellido y la preparación destinada a generar anticuerpos. "No voy a ponerle un copyright ni a quedarme con el monopolio, ni llevarla a la oficina de patentes", añadió entre risas.

Tras recuperarse del COVID-19, Hanks dijo presente en la televisón norteamericana el 11 de abril. Estuvo a cargo del monólogo de apertura de una edición atípica del programa Saturday Night Live. Desde la cocina de su hogar en Los Ángeles y con cambio de look, el doble ganador del Oscar se mostró muy feliz de poder dirigirse a una expectante audiencia. En primera instancia, hizo alusión a su falta de cabello.

"Soy yo, su viejo amigo, no se asusten, esta cabeza rapada fue para una película, mi cabellera está creciendo lentamente", manifestó. "¿Por qué me eligieron como anfitrión? Bueno, en primera medida porque fui la primera celebridad en ser diagnosticada con coronavirus, he sido el ‘papá de América’ más que nunca porque nadie quiere estar cerca mío, hago que la gente se sienta incómoda", bromeó. "Mi esposa y yo estamos bien, muy bien, y quiero agradecer a los profesionales de la salud que están en la primera línea", añadió.

