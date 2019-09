Si bien no faltaron los pases de factura, principalmente por parte de la oposición contra el Gobierno por la política económica, la sesión transcurrió en un clima muy parecido al de una tregua entre oficialismo y oposición, mientras en la puerta del Congreso se manifestaban diversas agrupaciones sociales y políticas. Ahora, la iniciativa quedó lista para ser discutida en el Senado, donde el debate comenzará la próxima semana.

Diputados Argentina on Twitter EMERGENCIA ALIMENTARIA | Con apoyo de todos los bloques @DiputadosAR aprobó la ley de #EmergenciaAlimentaria por 222 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención. Propone un aumento del 50% de partidas presupuestarias para programas alimentarios https://t.co/i7QSGSNmPk pic.twitter.com/gx0iulYv2w — Diputados Argentina (@DiputadosAR) September 12, 2019

"Inclusive no compartiendo cosas que se han dicho, hemos estado a la altura de las circunstancias de cara a la sociedad", reflexionó el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y agregó: "No venimos con baldes de combustible, todo lo contrario, y dejamos de lado cosas que no eran propias del tema".

Por su parte, el jefe del bloque Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sostuvo que el proyecto viene a "dar una respuesta por parte del Estado" frente a una demanda que surgió de diversos sectores, desde la CGT hasta la Iglesia y agregó: "Todos hemos recibido registros de lo que sucede en la Argentina con el aumento de los alimentos".

Por otro lado, recordó que él había sugerido que el Gobierno estableciera la prórroga por decreto y "no quiso hacerlo", pero celebró que "el oficialismo hoy esté acompañando" la iniciativa de la oposición.

En tanto, el presidente del bloque Justicialista, Pablo Kosiner, pidió que "aunque no haya conflictos en la calle no se cometa el error de pensar que el problema social o alimentario ha finalizado" y sostuvo que "el razonamiento debe ser al revés: no esperemos que surja el conflicto para generar instancias de negociación".

Por su parte, diputados como Victoria Donda, Leonardo Grosso (Red por Argentina) y Juan José Bahillo (bloque Justicialista) tuvieron los discursos más duros contra el Gobierno, al que responsabilizaron de forma directa por la situación en materia alimentaria.

Victoria Donda Perez on Twitter Desde el oficialismo también dijeron que la #EmergenciaAlimentaria era un eslogan. Lo que si es un eslogan es el "hambre cero" que prometieron.



La Emergencia Alimentaria es una crisis social que tiene un responsable: Macri.

Mirá mi intervención completa: https://t.co/7L7AhgXRak pic.twitter.com/R4D74UZEYf — Victoria Donda Perez (@vikidonda) September 12, 2019

LEÉ MÁS

Un bono para el sector privado y una "tarjeta alimentaria", los nuevos planes del Gobierno

Finocchiaro: "No debiera hacerse política" con la emergencia alimentaria