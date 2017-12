Pese al esfuerzo que ponen uniformados y fiscales cipoleños, casi a diario se producen atentados contra la propiedad. En consecuencia, ya son muchos los comerciantes que están al borde de hacer justicia por mano propia, con consecuencias que podrían ser lamentables por partida doble. Por un lado, porque los menores podrían verse violentados muy mal. Y por otro, porque si llegasen a acontecer golpizas contra los implicados, a la postre los propios “justicieros” podrían sufrir acosos y quedar marcados.

En la CIC han logrado individualizar, a partir del trabajo de las cámaras de seguridad que han proliferado en los locales, nada menos que a tres adultos y seis menores que en forma constante se ven involucrados en ataques y robos.

Para más detalle, un grupo de ellos se moviliza en un Citroën C4 de color oscuro, que hace de las suyas con cierta periodicidad. Muchas veces solamente alcanzan a romper una vidriera sin poder llevarse nada ante el temor de ser agarrados. Otras, en cambio, consuman sus propósitos y se marchan a gozar de su botín.

José Luis Bunter, referente de los mercantiles, manifestó que la proliferación y uso coordinado de las cámaras de seguridad ha permitido el seguimiento del accionar delictivo de menores y descubrir también a algunos de los adultos que se aprovechan de su impunidad etaria.

Ante las dificultades que enfrentan la Policía y los fiscales, todos los cuales ponen mucho de sí para tratar de controlar la situación, en la entidad empresaria no solamente apuestan a la prevención y a la persecución legal de los implicados.

En particular, para los jóvenes que delinquen consideran que deben contar con alternativas para su recuperación y reinserción social a través, sobre todo, de un compromiso efectivo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que conduce Roxana Méndez. La funcionaria será invitada a la ciudad para conformar una mesa de trabajo para afrontar el problema.

9 personas individualizadas, de las cuales 6 son menores.

Los tres adultos implicados actúan como sostenedores de la actividad delictiva de los jóvenes. Ponen autos y logística para que los chicos cometan desmanes y robos.

No observan posibilidades de saqueos

Para la Cámara de Industria y Comercio, en la actualidad no existen indicios de que a fines de año se puedan producir saqueos u otras formas de presión hacia los comerciantes como ocurrió en otros fines de diciembre de hace algunos años. En la actualidad, la nueva legislación procesal penal permite perseguir y encarcelar rápidamente a quienes pretendan alterar el orden público. Además, existe una adecuada preparación policial y el clima social, si bien no es el ideal, no muestra signos de sufrir alteraciones.