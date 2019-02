Testigos declararon contra funcionario por supuesto delito

El denunciante acusó a un ex jefe de obligarlo a él y a otros empleados a efectuar tareas particulares, como instalaciones de gas y agua en casas de Cipolletti y otras localidades.

Algunos testigos aportaron información que permitiría avanzar con la investigación, pero resta tomar otras declaraciones y definir finalmente si hay delito penal y cuál es la calificación que mejor encuadra en el caso.

Podría tratarse de un peculado, es decir, de una malversación de caudales públicos. Pero como la investigación todavía se encuentra en su etapa preliminar, en caso de formular cargos, la acusación final podría cambiar.

De acuerdo con el artículo 261 del Código Penal de la Nación, “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.

Esta es la calificación primaria que baraja la Fiscalía, pero como resta producir prueba y no se avanzó con la acusación formal, no quiere decir que sea concluyente.

El fiscal del caso Matías Stiep está tomando testimonios y no puede anticipar si pedirá una audiencia para formular cargos o si desestimará la denuncia. No obstante, se indicó que en la causa hay información reunida que, en principio, permite sostener la investigación en curso. El jefe denunciado fue notificado, pero aún no designó a un defensor.

2 los testigos que brindaron información muy importante

Se trata de gente a la que le hicieron trabajos mandados por su jefe. También se escuchó el testimonio del denunciante, un ex municipal despedido.