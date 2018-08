Testigo puede ir presa por mentir en la causa López

Una testigo de la causa por presuntos abusos de una joven donde se encuentran acusados el ex legislador Rubén López y el ex jugador de Boca Luis Abramovich podría terminar presa por un relato mendaz de lo sucedido el 20 de noviembre de 2016 en la casa del dirigente gremial. La fiscalía hizo allanamientos en la sede de la obra social de la Fruta y el domicilio de la mujer para comprobar si recibió una cobertura especial a pesar de no ser afiliada al sindicato.