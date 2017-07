"Tenemos que afianzarnos más como locales"

El Verde está en zona clasificatoria, tercero y a nueve puntos del cuarto, Universidad de San Juan. Sin embargo, apuesta a terminar la fase de grupos lo más arriba posible.

“Nos afianzamos entre los de arriba, pero todavía quedan muchas fechas (cinco) para la clasificación. De alguna forma estamos ubicados con cierta comodidad, pero este partido contra Universitario es una disputa para ver quién queda segundo”, expresó Franco Giambartolomei, ex capitán de Marabunta y uno de los rugbiers con más experiencia dentro del plantel.

El conjunto que dirige Mariano Santos viene de caer en su visita a San Juan (28-25) en la fecha pasada. Pese a las bajas por lesiones, se les escapó por muy poco la victoria en tierras cuyanas. “Llegamos con muchos lesionados, lo que hizo que se haga difícil la conformación del equipo. Fuimos con jugadores que no es que no estén a la altura, pero que no tenían tanto ruedo en cancha. Arrancamos muy bien, pero se nos escapó por muy poco”, analizó el forward.

Las localías

La última presentación del Verde en casa fue en el clásico contra Neuquén RC, en el que se quedó con la victoria, manteniendo el invicto en esta temporada frente al Azul y, sobre todo, logrando un triunfo sustancial ante sus hinchas. De todas formas, de las tres caídas de Marabunta, dos fueron en casa.

“Tenemos una deuda pendiente con el club y nuestra gente. No vamos a decir que estamos fallando, pero hubo partidos que se nos escaparon de las manos, y de alguna forma es una deuda pendiente”, reconoció Giambartolomei, pero destacó: “También tuvimos buenas victorias en partidos importantes, como el que vamos a tener mañana (por hoy), tenemos que afianzarnos como locales, es algo que vamos a poner en juego contra Universitario”.

Esta tarde, en San Rafael, Belgrano será local de Huazihul a las 15:30, y mañana se completará la fecha con UNSJ-San Jorge y Neuquén contra el líder, San Juan RC, desde las 13:45.

Restan cinco fechas para que termine la fase de grupos, Marabunta se ubica tercero.

La evaluación del ex capitán a los nuevos líderes

Franco Giambartolomei viene de ser el capitán las últimas temporadas, pero este año se produjo un recambio y le cedió la cinta a Tomás Giménez Castro, quien lleva la responsabilidad junto con Facundo Nogueira y Santiago Urcola. “Por un lado, me siento más relajado y, por otro, no. Uno no tiene tantas responsabilidades ahora, pero a la vez no puede dejar de dar el 100 por ciento y tener todo el tiempo la cabeza puesta en los partidos. Es medio raro, como que estás y no estás”, reconoce el cipoleño. Respecto de la labor de sus compañeros, está muy satisfecho. “La verdad que lo están llevando muy bien. Es algo que venimos hablando desde hace tiempo, que el traspaso de capitanías y de líderes sea paulatino, que no estés solo. Cuando nosotros subimos como capitanes, no vamos a decir que nos dejaron en banda, pero no teníamos todo el apoyo que tienen los chicos ahora. La verdad es que lo están haciendo perfecto”, destacó.