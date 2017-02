Técnico que debuta y gana está muy feliz

En tiempo récord, Pablo Parra se convirtió en técnico de La Amistad, rearmó el plantel con la llegada de 11 refuerzos y el domingo dio el primer paso oficial ganándole como visitante a Atlético Regina.

Juntos dieron el primer paso en una división de ascenso. El ex delantero albinegro tiene muchas batallas de estas, pero desde el verde césped. Sin embargo, en el club cipoleño encontró la primera gran oportunidad, después de haber sumado experiencia liguista en Fernández Oro y Unión Alem Progresista.

“Lo tomo con naturalidad y me llega en un buen momento personal. Mis equipos no salen a especular porque no lo siento de esa manera, no sabría cómo disponerlos a defenderse”, se sinceró.

Por eso la forma en que terminaron doblegando al Albo fue la mayor satisfacción para él. “Merecimos la victoria. Aún con 10 hombres (expulsado Jorge Sanhueza) creamos chances de gol, y eso me deja conforme. Defensivamente estuvimos bien agrupados y fue un buen partido para nosotros”, resaltó tras el positivo paso por la Perla del Valle.

Los tres puntos fuera de casa de alguna manera rompen la lógica del grupo y concentran al plantel en lo que viene: tres partidos consecutivos como local empezando el domingo con Belgrano de Los Menucos, que cayó de local ante Atlético Lamarque por 3 a 1.

17 El horario tentativo para el domingo como local en el predio La Amistad contra Los Menucos.

Ensamble

Con las fiestas de fin de año como gran condicionante y las vacaciones personales de muchos de los jugadores amateurs de la zona, armar el plantel no fue tarea sencilla para Parra y Hugo Martín, su ayudante de campo.

Por eso, lo primero en lo que pensó fue en ir tras los pasos de los nombres que ya había tenido bajo su ala. Alexis Villacorta y Alexis Esparza son los únicos de los once que se escapan a esa tendencia.

Y de la vieja estructura de La Amista optó por apoyarse en su columna vertebral: Guillermo Ferreyra en la zaga, Adrián Mora en la zaga central (capitán), Sanhueza en la mitad de la cancha y Enzo Romero en la ofensiva.

"Cuando llegué les dije que nos íbamos a reforzar. Mi premisa es siempre que juegue el que mejor esté en ese momento”.Pablo Parra. DT de La Amistad

Sanhueza será la única baja

Comenzó a rodar la pelota y arrancaron las bajas en La Amistad que, pensando en el partido del domingo ante Belgrano de Menucos, no podrá contar con su mediocampista central Jorge Sanhueza.

La doble amonestación que recibió por parte de Clemente Vázquez en Villa Regina le valdrá un partido de suspensión. El que podría tener su chance desde el arranque es Mauro Sánchez.

Sobre el sintético, el plantel que dirige Pablo Parra comenzará a entrenar desde esta tarde pensando en el debut en casa.

Después de algunas modificaciones en el cerco perimetral del enorme predio y en la zona de vestuarios, el club recibió la aprobación para no moverse de su casa y respetar su condición en el mismo escenario donde se presenta por la Liga Deportiva Confluencia.