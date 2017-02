Cuestionados en algunas oportunidades por un servicio deficiente o manejar sin la debida precaución, los taxistas muestran que tienen “códigos” y que no son ni más ni menos que los “solidarios”, esos que caracterizan a la mayoría de los vecinos de la ciudad. La actitud de un chofer cipoleño muestra de cuerpo entero lo que hace un simple trabajador, que no mira para otro lado y se pone al lado de la víctima de un robo. En una arriesgada acción, persiguió a dos motochorros tras un arrebato y consiguió interceptar a uno de ellos que, muy asustado, le pidió que no lo golpeara y mansamente le devolvió el teléfono que había robado. Sucedió en el barrio Luis Piedrabuena.

“Dejame ir, no me hagas nada”, le repitió en varias oportunidades el delincuente a un decidido taxista de la empresa Servitaxi. Según fuentes policiales, el hecho tuvo su origen en un atraco ocurrido en la intersección de las calles Bolivia y Río Salado, donde una vecina que se encontraba en la vereda de su casa fue sorprendida por dos hombres en moto que le arrebataron el celular. Mientras la víctima trataba de recuperarse del susto, un taxista que vio el ilícito no dudó en perseguir a los asaltantes y logró interceptar a uno de ellos, que corrió rápidamente pero no pudo subirse al vehículo que lo esperaba en las cercanías.

Sin posibilidad de huir, explicaron las fuentes, el delincuente prefirió arrojar el teléfono en dirección al taxi y comenzó a rogarle al chofer que no le hiciera nada.

Para evitar alguna represalia, el trabajador optó por tomar el teléfono y dejar que el ladrón se aleje. Enseguida, el delincuente se dirigió adonde lo esperaba su cómplice y huyeron en la moto. En tanto, la víctima del robo recuperó su celular gracias a la intervención del taxista.

Los vecinos del Piedrabuena son atacados en forma permanente por motochorros y están muy preocupados. Entre las medidas preventivas dispuestas por la Policía provincial se concretaron una serie de operativos, aunque los delincuentes vuelven cada tanto al barrio para desvalijar a posibles víctimas.

Los últimos procedimientos conjuntos de las fuerzas policiales y el Municipio en el Piedrabuena se desarrollaron el jueves.

Controles estrictos para evitar su accionar

El arrebato del celular a la vecina del Luis Piedrabuena ocurrió no mucho después de los controles efectuados en conjunto por la Policía cipoleña y los inspectores del municipio. De acuerdo con lo informado, en la mañana del jueves se consiguió secuestrar tres motos y se labraron cuatro actas contravencionales.

Hasta el momento, desde las fuerzas de seguridad y también desde los responsables de ocuparse de este tema en el ámbito municipal coinciden en que la única manera de combatir a los motochorros son los procedimientos permanentes, a toda hora y en distintos puntos de la zona urbana y, en ocasiones, en las rutas de la región.

Por ejemplo, en las últimas semanas se consiguió poner freno a los arrebatos en el centro y barrios como el San Pablo gracias a los patrullajes implementados por la Comisaría Cuarta. El problema surge en otras jurisdicciones de la ciudad, que son más amplias y que la Policía no puede cubrir por falta de personal o móviles en condiciones.