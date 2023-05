Tacho Riera habló de su lejana relación con los ex Casi Ángeles

Tacho Riera visitó a Susana Roccasalvo en su programa, Implacables, y no solo habló de su presente teatral, también se refirió a su distante relación con Lali Espósito, China Suárez, Gastón Dalmau y Peter Lanzani tras compartir cuatro temporadas de trabajo y complicidad en la novela de Cris Morena , Casi Ángeles .

Actualmente, muchos de los ex integrantes de la tira juvenil de Cris Morena que fue furor a fines del 2000 y principios de la década del 2010, conservan una estrecha y cercana amistad. Como es el caso de Lali con Cande Vetrano, Mery del Cerro, Nico Vázquez, Gime Accardi y China Suárez, entre otros. Sin embargo, Riera no mantuvo los lazos en el plano personal con sus excompañeros.

Susana Roccasalvo: -¿Quiénes son tus amigos del medio?

Nico Riera: -Amigos, amigos, tengo los del colegio. Ellos son mi grupo más íntimo. Con los del medio me llevo increíble, me cruzo laburando o en eventos, y tengo la mejor, pero el círculo más íntimo es del colegio.

Gustavo Méndez: -¿Qué te parece la carrera de Lali? Hoy es un ícono, representa a mucha comunidad. ¿Qué te parece ella? ¿La fuiste a ver a Vélez?

Nico: -No, no la fui a ver. Cuando la conocí en Casi Ángeles era obvio que iba a llegar a donde ella quería, ya tenía el power para lograrlo. Fue medio inevitable lo que le pasó. Cuando tenés las ganas, tenés el talento y vas, no te para nada.

Gustavo Méndez: -Además de ella, la personalidad que tiene...

Nico: -Por eso, cuando la conocés en persona te das cuenta de por qué le va tan bien. Tiene ese fuego interno que la va a llevar a donde ella quiera. El límite es el que ella decida.

Naiara Vecchio: -Con la China Suárez, con Peter Lanzani, Gastón Dalmau, ¿te seguiste relacionando?

Nico: -Los voy cruzando en eventos. Cuando estuve en Los Ángeles a Gastón lo crucé allá, y después acá. Vivimos algo muy fuerte, estamos unidos como para siempre.

Susana: ¿Hay grupo de WhatsApp?

Nico: -Creo que sí, pero yo no estoy.