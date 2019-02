Tabbach: "Hay que seguir con la misma cabeza"

“La clave estuvo en no renunciar nunca al plan de juego que propuso el entrenador (Maxi Rubio) y nosotros nunca renunciamos al partido, porque si bien ellos se nos alejaban en el tanteador, nosotros seguíamos igual, con la misma cabeza”, analizó el base, quien reconoció haberse sentido confiado para afrontar el duro partido del domingo por la noche que se definió en tiempo suplementario. “La verdad es que me sentí bien. Al principio uno siempre entra nervioso, pero tanto el cuerpo técnico como los mismos jugadores te dan toda la confianza. Nunca me sentí presionado”, contó.

También destacó el acompañamiento del público: “Se sintió el apoyo de la gente, había mucha y la verdad es que siempre es un jugador más en la cancha”.

Cipo emparejó su récord (7/7) y suma seis victorias consecutivas. Para Tabbach, el equipo lo logró con “mucho esfuerzo, sacrificio todos los días, entrenar duro siempre y ser constantes, tanto en los entrenamientos como en los partidos, con el plan que quiere Maxi”.

Restan 10 juegos en la fase y el Albinegro quiere estar lo más alto posible en la tabla, en la que ahora se ubica 4°. “Hay que seguir como encaramos todos los partidos. Para nosotros todos son una final más, hay que seguir con la misma cabeza, se le puede ganar a cualquiera. Ahora se nos viene un partido muy importante contra Sol de Mayo, hay que seguir igual”, sostuvo.

En lo personal, para Tabbach han sido dos temporadas de crecimiento: “De a poquito todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, con muchas ganas de mejorar y tratar de aportar mi granito de arena y ayudar para que podamos seguir ganando”.

Mañana: Desde las 22, el Albinegro recibirá en el Estadio Municipal a Sol de Mayo de Viedma.

Evaluarán la evolución de Boni

El base Andrés Boni no jugó frente a Villa Mitre, el domingo por la noche, por una contractura en el aductor.

El Club Cipolletti, mañana a las 22, enfrentará nuevamente de local en el Estadio Municipal a Sol de Mayo de Viedma, y Boni está en duda.

Desde el cuerpo técnico indicaron que evaluarán la evolución de la lesión del base durante las próximas horas, para decidir si estará o no.

LEÉ MÁS

El Albinegro hizo negocio ante el Rojo en La Chacra

Gran de debut de La Amistad en el Regional Amateur