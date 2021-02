Susto: hablaban de espíritus y se cortó la transmisión

Cuando volvió la señal, Cabak tomó la palabra un tanto asombrado. "Estábamos al aire, cada uno estaba contando sus experiencias y, de golpe, pasó algo impensado. Se cortó completamente la electricidad en el estudio en el que estamos nosotros, en la calle Gorriti, y también en el edificio de Fitz Roy. En el resto de la manzana no hubo ningún tipo de problema. Las casas no tuvieron ningún inconveniente, pero nosotros estábamos hablando de este tema tan particular y el canal salió del aire", dijo el conductor que reemplaza a Guillermo Andino.