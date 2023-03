Stopiello anticipó multas millonarias al gremio Unter

El ministro de Trabajo se manifestó en contra de la postura de la Unter y la comparó con la situación de los demás gremios del Ejecutivo, Sitrajur y el gremio de los empleados legislativos, que aceptaron una propuesta muy similar a la que rechazaron los docentes. "No quiero opinar de lo que no me corresponde, pero es raro", dijo a CNN Radio Roca.

"El gremio comenzó el paro sin avisar 48 horas antes, que es lo que indica la ley. decidieron el miércoles por la noche y arrancaron el jueves. para que haya clases, yo tomé de oficio la resolución de llamar a conciliación obligatoria. La medida se notificó de acuerdo a la norma, pegando el documento en la puerta del domicilio legal. Cuando ellos dicen que no los notificaron, es porque se niegan a ver lo que estaba ocurriendo", manifestó el funcionario.

Stopiello anticipó que por el inicio del paro habrá un castigo económico en el corto plazo. "No avisar 48 horas antes es algo grave, por eso los notifiqué este lunes del inicio del sumario y a más tardar mañana va a salir la multa al sindicato. Es algo que ya está resuelto, pero falta determinar el monto. Es lo que podemos hacer como gobierno provincial".

Según detalló el funcionario provincial, "la multa depende del salario mínimo vital y móvil, que cambió en estas horas. Además, esperamos que educación informe la cantidad de docentes que hicieron no registraron su asistencia. De esas dos variables va a salir la multa. Será una cifra millonaria".

Por otro lado, Stopiello aseguró que avanza con el sumario por el no acatamiento de la conciliación obligatoria. "Es algo muy grave, porque se está afectando al sistema escolar. Estamos sumando todos los elementos que tenemos y los vamos a elevar al ministerio de Trabajo de Nación, que evaluará la situación y analizará si corresponde afectar la personería gremial. A nivel provincial se aplicará una multa similar a la del paro", detalló.

El funcionario aseguró que "sobre el no acatamiento de la concliliación he escuchado conceptos de algunos dirigentes que me preocupan, sobre todo viniendo de un sindicato vinculado al conocimiento, como los docentes. Han dicho que el Congreso (gremial) es el órgano supremo. Ellos pueden declararse en huelga, pero cuando aparece la conciliación, no es algo evaluable para ninguna de las partes. Podrá gustar o no, pero es uno de los pocos remedios para actuar en situaciones como esta".